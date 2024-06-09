【新品未開封】 PS1　スパイダーマン SuperLite1500シリーズ

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未開封ですが古い商品、自宅保管にて完璧をお求めの方はご遠慮ください外装フィルムに細かな擦れなどあまりなく、状態良好！フィルム剥がれ、色褪せ等なし写真最後のビニル保護フィルムに入れて保管していましたこのフィルムに入れた状態で梱包致します！ペット、喫煙環境なしですよろしくお願い致します！！「スパイダーマンSuperLite1500シリーズ」定価:￥1500#ゲーム#アクション#PlayStation#Other