ZEROBASEONE KTOWN4U 中国 ヨントン特典トレカ 8枚セット

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YouthInTheShade:ZEROBASEONEDIGPACKVer.KTOWN4U中国ヨントン特典フォトカードセットです。すべて新品未開封です。こちらはなかなか手に入りにくい貴重な商品です。韓国製品の為、初期キズやスレ等がある場合があります。スリーブに入れてネコポスダンボールに入れて発送します。素人保管の為神経質な方はお控えください。ジャン・ハオソン・ハンビンソク・マシューキム・テレリッキーキム・ギュビンパク・ゴヌクハン・ユジンゼロベースワントレカデジパック新品未使用バラ売り不可値下げ不可即購入可ラスト‼️