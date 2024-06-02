PS5 本体 新品 Play station 5 CFI-1200A01

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ご覧頂きありがとございます。プレステ５の本体のディスクありのバージョンです。型番はCFI-1200A01で白です。新品、未開封です。2023年9月21日にヨドバシカメラで購入しました。濡れないよいうにビニール袋に入れそれを段ボールに入れて角が潰れないように補強して発送いたします。万が一不具合があった場合はメーカー対応となります。保証を受けるには納品書が必要となりますので無くさないよう保管をお願いします。メーカー保証は1年間(2024年9月20日)まで受けれます。※納品書の個人情報の部分は消させていただきます。★注意事項★・大変申し訳ありませんが評価が３以下の方はトラブル回避のためお断りさせて頂いております。・すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。・取り置きやコンビニ支払い及びATM支払い待ちは出来ません。・商品発送中の破損、トラブルについては当方では一切責任は負えません。運送会社へ問い合わせ願います。以上、宜しくお願いします。