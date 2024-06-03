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Nike classics GOLD/BLUE BOWEN 未開封
商品番号 F77513958622
商品名

Nike classics GOLD/BLUE BOWEN 未開封
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　クラシック　フィギュア　CLASSICSBOWENDESIGNS製スニーカーフィギュア。数年前古着屋のディスプレイ品を売って頂きました。ナイキ　NikeGOLD/BLUE限定6700個のシリアルナンバー入未開封ですが古い物ですので箱の痛みがあります。写真にて確認願います。NIKE初期の人気スニーカー部屋にディスプレイされては如何でしょうか？
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate486548.html
http://narcologia.ru/goods/moisture304469.html
http://narcologia.ru/goods/Addict180518.html
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