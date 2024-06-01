鬼灯の冷徹 地獄玉手箱完全受注生産限定の品です。緩衝材や不織布で包み、ケースに入れ暗所にて保管しておりました。届いた際に使用されていたダンボールは捨ててしまいましたが、その他は届いた時の状態のまま保管しております。一度は人の手に渡った中古品である事をご了承の上で購入をお願いいたします。



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鬼灯の冷徹 地獄玉手箱-



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