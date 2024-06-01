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鬼灯の冷徹　地獄玉手箱
商品番号 K29559463126
商品名

鬼灯の冷徹　地獄玉手箱
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鬼灯の冷徹　　　地獄玉手箱完全受注生産限定の品です。緩衝材や不織布で包み、ケースに入れ暗所にて保管しておりました。届いた際に使用されていたダンボールは捨ててしまいましたが、その他は届いた時の状態のまま保管しております。一度は人の手に渡った中古品である事をご了承の上で購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/marshal124680.html
http://narcologia.ru/goods/enquire577189.html
http://narcologia.ru/goods/influenza910793.html

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