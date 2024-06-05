初版 ccb C-C-B NAK-IDS ネイキッズ

「C-C-BNAK-IDSネイキッズ」1987年2月10日初版発行株式会社シンコー・ミュージック1300円★即購入OKです。コンビニ払いの方はいつお支払い予定かを購入後に必ず取引連絡でお知らせ下さい。（その旨の連絡が無い場合はキャンセル→ブロックさせていただきます）●状態：自宅にて保管しておりました。古い物なのでカバーと帯は痛み有り。カバー外した本の表紙と裏、他シミ有り。（写真をご確認願います）中は比較的キレイなので読む分には全く問題ありませんが、美品をお求めの方や商品状態を気にする方は中古品だという事をご理解の上ご検討下さい。●カバー：あり・帯あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし



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