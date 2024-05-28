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商品詳細
半世紀以上暮らしたフランス・パリの街並みを独自の線描で表現した油彩、水彩、リトグラフによるフランス・パリの風景を描き続けた洋画家赤木曠児郎（1934-2021）の作品集。「アカギのパリ」で知られる特異な画風の水彩素描原画100点を収録した画集第5巻です。＊＊＊『アカギのパリ画集V 素描原画五の巻』著者 赤木曠児郎編集 河原生典、前田昭彦、後藤久美子マリア書房、2013年B4、ハードカバー、207ページ、カラー\u0026モノクロ図版※献呈署名入り＊＊＊※気になる状態は記載しておりますが、経年の中古感はあるものとお考えください。中古品に不慣れな方や使用感が気になる方はご遠慮ください。※表示はまとめてご購入いただく場合のセット価格です。こちらはバラ売り＆お値下げのコメントはご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/stair398000.html
http://narcologia.ru/goods/Persia636788.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle872566.html
【署名入】 赤木曠児郎 水彩素描原画集 『アカギのパリ画集 V 素描原画五の巻』
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【署名入】 赤木曠児郎 水彩素描原画集 『アカギのパリ画集 V 素描原画五の巻』
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【署名入】 赤木曠児郎 水彩素描原画集 『アカギのパリ画集 V 素描原画五の巻』
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