GOT7 トレカ 84枚セット ※付属の袋は付きません

MEETMEMYSWAGGERTURNUPマーク3枚マーク7枚マーク13枚JB1枚ジャクソン1枚ベム3枚ジニョン1枚ユギョム1枚ユギョム2枚ベム1枚TURNUP(クリスマス)THENEWERARoad2U(青)マーク5枚マーク8枚マーク4枚ジニョン1枚ジニョン1枚ベム1枚ヨンジェ2枚ユギョム1枚ユギョム1枚ベム3枚ベム1枚Road2U(白)OurLoopモリ⤴︎︎︎ガッテヨマーク1枚マーク1枚マーク4枚ベム1枚ヨンジェ2枚ユニットTURNUPジニョン・ヨンジェTHENEWERAマーク・ジニョン・ヨンジェLoad2U(青)マーク・ベム3枚JB・ヨンジェ(白)マーク・ベムALLMEETME2枚MYSWAGGER1枚TURNUP1枚THENEWERA2枚Road2U(白)1枚マーク46枚ユニット7枚JB1枚ALL7枚ジャクソン1枚ジニョン3枚ヨンジェ4枚ユギョム5枚ベム10枚合計84枚総額46200円分になります！マクペンだった為マーク多めになります！所持済みのものもあるかと思いますがご了承ください。購入後暗所にて保管していました！素人保管、海外製品の為神経質な方は御遠慮ください。気になさらない方のみご購入お願い致します。ご購入の際は一言コメントお願い致します！その他質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致します！バラ売り❌即購入⭕️



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