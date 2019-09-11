長嘯子全集〈第1巻〉全歌集 (1972年) (近世文芸資料〈12〉)

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（この本は、限定版 古書です） ★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、 大方は、ヒヤケのある、そして 多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。 ★内容本 ・「長嘯子全集〈第1巻〉全歌集」 (近世文芸資料〈12〉) 吉田幸一・著 昭和47年6月5日 限定版発行です。 ★状態 ・帯はありません。 ・函にヒヤケ・ヨゴレ、函の縁にヨレ ・キズ・ヤブレ・シミがあります。 ・ハードカバーの背の下に微キズが あります。 ・(表遊び紙に蔵書印あります)。 ・見返し・遊び紙にシミが あります。 ・天・小口・地にヒヤケ・シミが あります。 ・紙質によるヒヤケが あります、が 見落としがなければ、本文に書込み ・線引きはありません。 ・大切にポリエチレン袋・および クッションシートにて、包装させて 頂きまして、お送りさせていただきます。 土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。 (郵便局対応の為です) ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Qーam)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。 #aichan68 よろしく、お願いいたします。