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長嘯子全集〈第1巻〉全歌集 (1972年) (近世文芸資料〈12〉)
商品番号 C64881190159
商品名

長嘯子全集〈第1巻〉全歌集 (1972年) (近世文芸資料〈12〉)
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,268 円
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商品詳細

（この本は、限定版　古書です）　　★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、　　　大方は、ヒヤケのある、そして　　　多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。　　★内容本　　　　・「長嘯子全集〈第1巻〉全歌集」　　　　　　　　(近世文芸資料〈12〉)　　　　　　　　吉田幸一・著　　　　　　　　昭和47年6月5日　　　　　限定版発行です。　　★状態　　　　・帯はありません。　　　　・函にヒヤケ・ヨゴレ、函の縁にヨレ　　　　　　・キズ・ヤブレ・シミがあります。　　　　・ハードカバーの背の下に微キズが　　　　　　　あります。　　　　・(表遊び紙に蔵書印あります)。　　　　・見返し・遊び紙にシミが　　　　　　　あります。　　　　・天・小口・地にヒヤケ・シミが　　　　　　　あります。　　　　・紙質によるヒヤケが　　　あります、が　　　　　見落としがなければ、本文に書込み　　　　　・線引きはありません。　　　　　・大切にポリエチレン袋・および　　　　　　クッションシートにて、包装させて　　　　　　　頂きまして、お送りさせていただきます。　　　土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。　　　(郵便局対応の為です)　ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Qーam)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。　　　　#aichan68　よろしく、お願いいたします。
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