【希少】ひと月の夏('87英)シネフィルイマジカ版[DVD]

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「ひと月の夏('87英)」コリン・ファース/ケネス・ブラナー/パット・オコナー定価:￥3800▲レンタルアップ品ではありません国内正規品の”セル版”のDVDです★一回再生したのみで丁寧な扱いをした自宅保管品です◆個人的には綺麗だと思いますがあくまでも中古品です気になさる方はご遠慮ください（当方は非喫煙者・ペット非保有者です）★メルカリ便(匿名配送)送料込み素人梱包ですので神経質な方はご遠慮下さい◆写真の物が全てです追加の品はありませんが、封入物完備を心がけています#コリン・ファース#ケネス・ブラナー#パット・オコナー#CD・DVD