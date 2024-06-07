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高雄裂　帖　アルバム
商品番号 O21646643942
商品名

高雄裂　帖　アルバム
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高雄裂本物の名物裂６点と解説があります。大丸と川島織物が共同で復刻した名物裂のアルバムです。貴重な物だと思います。名物裂にご興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。　古い物ですので全体的にシミが出ています。写真でご確認ご納得の上ご検討ください。［写真10］川島織物大丸神護寺アンティーク龍村織物名物裂裂松本民芸家具北海道民芸家具九州民芸家具帯地生地敷物茶道表装呉服ハンドメード和装仏美術品工芸品骨董和裁龍村美術織物高雄裂神護寺名物裂織物資料名物裂資料
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