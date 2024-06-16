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商品詳細
「コトラー\u0026ケラーのマーケティング・マネジメント」恩藏直人/フィリップ・コトラー/ケビン・レーン・ケラー定価:￥8500#恩藏直人#恩藏_直人#フィリップ・コトラー#ケビン・レーン・ケラー#本#産業／商業表紙のカバーが1箇所破れているためセロテープで補修してあります。中身はほぼ新品です。※値下げ交渉応じますので購入お待ちしております！
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