SEVENTEEN ALWAYS YOURS The8 ミンハオ トレカ CD

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商品詳細
SEVENTEENJAPANBESTALBUM「ALWAYSYOURS」The8ミンハオ ミョンホ 新品未使用 トレカ CD・CD：セブンネット盤 1枚 フラッシュプライス盤 2枚・トレカ：セブンネット盤 1枚フラッシュプライス盤 2枚 タワレコ特典 1枚上記7点セットCDは開封したのみで、未使用です。トレカは開封後、すぐにスリーブに入れ保管しております。※シリアルは付いておりません。トレカは、CDケースの中にお入れいたします。海外製品のため、初期スレ・初期不良等あるかもしれませんのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。SEVENTEENseventeenセブチALWAYSYOURSalwaysyoursアルバムディエイト ミンハオ ミョンホセブンネットフラッシュプライス fpタワレコ タワーレコード
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