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SEVENTEEN ALWAYS YOURS The8 ミンハオ トレカ CD
商品番号 R11953516813
商品名

SEVENTEEN ALWAYS YOURS The8 ミンハオ トレカ CD
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENJAPANBESTALBUM「ALWAYSYOURS」The8ミンハオ　ミョンホ　新品未使用　トレカ　CD・CD：セブンネット盤　1枚　　　　フラッシュプライス盤　2枚・トレカ：セブンネット盤　1枚フラッシュプライス盤　2枚　　　　　タワレコ特典　1枚上記7点セットCDは開封したのみで、未使用です。トレカは開封後、すぐにスリーブに入れ保管しております。※シリアルは付いておりません。トレカは、CDケースの中にお入れいたします。海外製品のため、初期スレ・初期不良等あるかもしれませんのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。SEVENTEENseventeenセブチALWAYSYOURSalwaysyoursアルバムディエイト　ミンハオ　ミョンホセブンネットフラッシュプライス　fpタワレコ　タワーレコード
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