BTS MEMORIES OF 2015 DVD 日本語字幕付き

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閲覧いただきありがとうございます！防弾少年団バンタンメモリーズオブ2015DVDタワレコ版。正規品。付属品全て揃っております。日本のプレイヤーで再生可能、日本語字幕付きです。新品未開封です商品はとても良い状態ですが、自宅保管ですので、気にされる方のご購入はお控えいただけると助かります。宜しくお願い致します。※即購入OKです。