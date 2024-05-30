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巌窟王 第6巻★新品未開封
商品番号 I65949866938
商品名

巌窟王 第6巻★新品未開封
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,778 円
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商品詳細

【CI/EI】巌窟王第6巻のDVDです。新品未開封ですがシュリンクにダメージ、背やけがあります。※状態は写真でご判断下さい。【1743】【内容】2004年10月よりテレビ朝日の深夜枠で放送開始したアニメ。フランスの名作古典文学『モンテ・クリスト伯』が原作で、未来都市パリを舞台に、手に汗握る復讐のドラマが展開される。#中田譲治#福山潤#前田真宏#DVD#アニメ
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