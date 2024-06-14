辻調理師専門学校　通信教育　中国料理講座　DVD・テキストセット

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商品詳細
辻調理師専門学校の中国料理の通信教育教材です。・テキスト１２冊、DVD12枚 第1課〜24課の講座新品未使用で、DVDは未開封です。テキストも未使用で書き込み等もありませんが、一部で少し折れがあります。未使用ですが自宅保管の為、気にされる方はご遠慮ください。#中国料理#辻調#辻調理専門学校
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