漢方健康料理 全8冊セット 雄渾社

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商品詳細
[状態]中身は、全体的には綺麗ですが、1巻のようにシミがあるものもございます。ブックケースにも、汚れや擦れシミなどございます。古いものですので、経年劣化などもございますが、年代ものの割にかなり綺麗な状態だと思います。漢方健康料理本巻全8冊セットです。定価14万4000円長期自宅保管のお品ですので、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。
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