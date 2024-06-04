ENDRECHERI ボストンバッグ 新品

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こちらで新品として購入させて頂いたものになります。なかなか使う機会が無く、一度も使用しておらず、付属されていた不織布に包んで保管しておりました。ぜひ使って頂ける方にお譲りしたいと思います。保管している時に、もしかしたらシワが寄ってしまっている場合があります。神経質な方はご遠慮下さいますよう、お願い致します。