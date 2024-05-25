- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご質問及び購入前に必ずプロフィールをお読みください。購入される方はプロフィールに納得いただいたものとします。※テンプレ質問NGメルカリの機能”値下げオファー”は一切対応しません。希望金額を必ず提示してください。出品物はMAXTONEマックストーントランペットハードケース付き動作品になります。暗所にて保管されていたものになります。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース、外箱ケース、ミュートもちろん音はしっかり出ますし、ボタンも動作します。多少の経年劣化はあるものの、大きな傷や、大きな錆等は少ないです。綺麗な方だと思います。マウスピースもお付けしますが、気になれば新しく買い替えお願い致します。一度使用し保管していたものになります。大切に使用していたのでキレイではありますが、神経質な方はご遠慮願います。探されていた方はぜひこの機会に。他にも珍品、レア物、希少価値の高いものなどなど、多数出品しておりますので併せてよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy949053.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic631537.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome605043.html
MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品 ...
MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品 ...
総合福袋 MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作 ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE
Maxtone トランペット-
MAXTONE マックストーン クラリネット B管 CL-40 ハードケース付 www ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE
MAXTONE（0511と4314567の刻印あり）トランペット マック ...
MAXTONE マックストーン クラリネット B管 CL-40 ハードケース付の通販 ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE
http://narcologia.ru/goods/appendectomy949053.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic631537.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome605043.html
MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品 ...
MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品 ...
総合福袋 MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作 ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE
Maxtone トランペット-
MAXTONE マックストーン クラリネット B管 CL-40 ハードケース付 www ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE
MAXTONE（0511と4314567の刻印あり）トランペット マック ...
MAXTONE マックストーン クラリネット B管 CL-40 ハードケース付の通販 ...
MAXTONE(マックストーン) / 0603 動作確認済み/マックストーン ...
Maxtone (マックストーン) トランペット｜トレファクONLINE