MAXTONE マックストーン トランペット ハードケース付き 動作品 ...

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ご覧いただきありがとうございます。ご質問及び購入前に必ずプロフィールをお読みください。購入される方はプロフィールに納得いただいたものとします。※テンプレ質問NGメルカリの機能”値下げオファー”は一切対応しません。希望金額を必ず提示してください。出品物はMAXTONEマックストーントランペットハードケース付き動作品になります。暗所にて保管されていたものになります。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース、外箱ケース、ミュートもちろん音はしっかり出ますし、ボタンも動作します。多少の経年劣化はあるものの、大きな傷や、大きな錆等は少ないです。綺麗な方だと思います。マウスピースもお付けしますが、気になれば新しく買い替えお願い致します。一度使用し保管していたものになります。大切に使用していたのでキレイではありますが、神経質な方はご遠慮願います。探されていた方はぜひこの機会に。他にも珍品、レア物、希少価値の高いものなどなど、多数出品しておりますので併せてよろしくお願いいたします。