SEGA PlayStationPortable PSP ハツネミク PJ D…

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商品詳細
SEGAPlayStationPortablePSP初音ミクPJDIVA-2NDイッパイPcolor:GREENゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプポーチ、クロス、ストラップは未開封。内容物の中ではソフトのみ入っていません。4GBメモリーカード入れてます。出品前に一通り動作確認済み。・充電時の接触が少々悪いことがありますが問題なく充電できます。・バッテリーパックは膨張があったため一度交換しています。純正ではありません。・液晶には購入時からフィルムを貼っています。・PSP箱に販売店印が押印されています。裏面ミクイラストに薄く傷あり。他、スレや傷等使用感はあります。あくまで中古品であることをご理解の上購入ください。よろしくお願いいたします。#セガ#SEGA
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