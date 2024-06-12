金田伊功 バース Yoshinori Kanada BIRTH 画集

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商品詳細
数ある商品の中から、ご閲覧して頂きありがとうございます。【商品名】金田伊功バースYoshinoriKanadaBIRTH画集【状態】こちらは頂き物です。画像にて状態の確認をお願い致します。【発送について】お手続き完了後より、1-2日と記載していますが基本的に、発送は水・土曜日になります。支払いなどの状況により、変更する場合もございますので予めご了承ください。【注意】こちらの商品は、しっかりと梱包して発送させて頂きます！発送前に検品させて頂きますが、素人検品の為、ご了承下さい。何か気になる事があれば気軽にメッセージ下さい(^-^)【80】
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