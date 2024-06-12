NINTENDO SWITCH 箱無し

NintendoSwitch箱無しゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ1.NintendoSwitch本体［HAC-001］2.Joy-Con（L）［HAC-015］3.Joy-Con（R）［HAC-016］4.Joy-Conグリップ［HAC-011］5.NintendoSwitchACアダプター［HAC-002］6.NintendoSwitchドック［HAC-007］7.Joy-Conストラップ［HAC-014］8.ハイスピードHDMIケーブル［WUP-008］9.Joy-Conハンドル2個写真に映るものが全てとなります。ヨドバシカメラにて本体+ジョイコンセット購入してます。本体初期化済み、動作問題なし。出品前に確認したところ問題ありませんでしたが、使用に伴って不具合起きる可能性があることをご理解ください。サードパーティ製のドッグは充電機能とHDMI出力、USB端子付き問題なく使用できておりました。画面にはフィルムを貼っていますが右上に割れがあります。（写真参照）全体的に使用感あります。値下げ、バラ売り交渉には対応致しかねます。#任天堂#Nintendo



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