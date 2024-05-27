BOYNEXTDOOR Comeback LIVE トレカ TAESAN テサン

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商品詳細
BOYNEXTDOOR1stEPWHY..COMEBACKLIVE限定トレカWeverseShopGlobalにて購入しました。開封後すぐにスリーブに入れています。9月5日20:30~9月6日9:59の間に購入した人のみ限定でもらえたトレカです。即購入可匿名配送硬質ケース＋防水対策して送ります。12時間限定
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