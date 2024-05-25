PS4本体　ゲーミングモニターセット

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商品詳細
「PlayStation®4500GBCUH-1100AB01ジェットブラック」「アイオーデータ IODATAゲーミングモニター24.5インチFHD1080p」のセットになります。・PS4は中古、モニターは新品で購入し、約3年使用・主にapexで使用していました(カジュアルエンジョイ勢ですがs12ダイヤ3、レイス爪痕等取得できたので、スペック的には申し分ないと思います。)・付属品完備(写真にあるものが全てです)・動作確認済・初期化済み・外箱無し
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