Fender REVERB 15ce ギター アンプ フェンダー リバーブ

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商品詳細
FenderREVERB15ceギターアンプフェンダーリバーブセレッションスピーカー搭載！スプリングリバーブ搭載音が出しにくい環境でも練習に適しているアンプです。Audioinがあるので、ヘッドホンをして音楽を流しながらギターを一緒に弾いて練習することも可能です。【状態について】外観の使用感はありますが、大きな破損は見受けられません。※詳細は画像を参照してください。【動作について】通電、ボタン及びツマミ反応、ギターに接続しての音出し確認済でございます。※ビンテージになりますので、ツマミにガリが出る場合がございます。※リバーブは振動に弱いため慎重に扱いますが、発送の際にダメージを負う場合がございます。アンプ種類...ギターアンプ重量...2.5kg〜5kg未満幅...32センチ高さ...32センチ奥行き...18センチ発送は基本、土日になります。#フェンダー#アンプ#セレッションスピーカー#リバーブ#15ce
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