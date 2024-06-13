2017年モデルのニンテンドースイッチレッドエディション大事に使われたニンテンドースイッチを販売してます。￥37980で購入したスーパーマリオオデッセイ限定のレッドカラー。キャリングケースも付いてます。ソフトは付いていません。本体にフィルムは貼ってあります。内容:NintendoSwitch本体Joy-Con(L)レッド(HAC-015)Joy-Con(R)レッド(HAC-016)NintendoSwitchドッグ(HAC-007)Joy-Conグリップ(HAC-011)NintendoSwitchACアダプター(HAC-002)Joy-Conストラップ(HAC-014)×2ハイスピードHDMIケーブル(WUP-008)セーフティーガイドNintendoSwitchキャリングケース「スーパーマリオオデッセイエディション」**外箱はなかったのでゼルダの伝説の外箱でお送りします。本体は有機ELモデルではありません。ジョイコンの調子は問題ありませんのでご安心下さい。状態も写真通りです。大事に使われましたので目立った傷はほぼなくて綺麗だと思います。それでも中古品なので使った感じはあるかもしれないのでご承知下さい。ソフトの希望の方いましたら追加で付くことはできます。何か質問あれば何でも聞いてみて下さい！アプリは初めてなのでメルカリの初心者です。ご協力をお願いします。よろしくお願いします！#任天堂#Nintendo



スーパーマリオ オデッセイ』Joy-Conレッドなどがセットになった本体同 ...



Nintendo Switch Super Mario Odyssey Console Bundle HACSKADLC Red



Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイ レッドエディション



スーパーマリオ オデッセイ』Joy-Conレッドなどがセットになった本体同 ...



スーパーマリオ オデッセイ』Joy-Conレッドなどがセットになった本体同 ...



スーパーマリオ オデッセイ」とJoy-Con（レッド），キャリングケースを ...



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Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット』の発売が決定 ...



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「スーパーマリオ オデッセイ」、Nintendo Switch本体との同梱版を ...



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