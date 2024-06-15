Precure Movie Program　オールスターズF　パンフレット

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数回読んだだけの美品です上部が曲がってるが元々こうなってましたのでご了承ください。綺麗ですがあくまで自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮下さい。【初回限定生産】2005年～2022年に公開された全31作品の劇場パンフレットのストーリー部分を一冊にまとめました。ボリューミーで読み応えのある20周年記念の豪華版。#プリキュアオールスターズF