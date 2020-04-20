藤ちょこ画集 彩幻境 直筆サイン入り

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藤ちょこ画集発売記念作品展「彩幻境」



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2022年8月26日以降発送予定 藤ちょこ画集発売記念作品展「彩幻境」 版 ...



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藤ちょこ画集 彩幻境」重版記念！サイン入りイラストカードがもらえる ...

藤ちょこ先生の画集「藤ちょこ画集彩幻境」になります。GoFa個展会場で購入した藤ちょこ先生の直筆サイン入り本になります。保存用に購入した後に暗所保管していました。他の本が擦れたせいで帯の裏側下部に破れが見られます。未読のため本の表紙や内部のページは綺麗な状態となっています。本体は綺麗な状態かと思いますが、あくまで中古のため状態に納得した上でのご購入をお願いいたします。藤ちょこ画集彩幻境」藤ちょこ定価:￥3200#藤ちょこ#本#芸術／写真・工芸#にじさんじ#リゼ・ヘルエスタ