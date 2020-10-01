理芽【1st one man live ニューロマンス パンフレット】花譜 神椿



左から花譜、理芽。 - 花譜ワンマンに“神椿の魔女”が5人集結、BiS ...



花譜やカンザキイオリが所属するYouTube発のクリエイティブレーベル ...



花譜、理芽ら5人の“魔女”の展示イベント「魔女展」明日オープン（写真 ...



初めまして」- 理芽 #02 - YouTube



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花譜とカンザキイオリは）「お互いに足りないものを補い合っている ...



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心臓と絡繰 - 花譜 / Covered by 理芽 / RIM



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2021年5月15日に開催された【ライブ『理芽1stONE-MANLIVE「ニューロマンス」』パンフレット】になります。ライブ当日のセットリストは勿論、神椿レコード所属アーティストからの寄贈文や対談、その他アーティスト写真(イラスト集)等、非常にバラエティーに富んだ濃い内容の１冊になっております。現在、神椿レコード関連パンフレット及びグッズ類を多数出品中です。↓神椿関連商品一覧↓#なかむーカフ発送は御購入より36時間以内に、梱包材を用いて丁寧に梱包し、ネコポス(匿名配送送料込み)にて行わせて頂きます。その他、御質問やお値下げ交渉等御座いましたらコメント欄よりお気軽に宜しくお願い致します。神椿レコード花譜理芽春猿火ヰ世界情緒幸祜カンザキイオリguiano大沼パセリ