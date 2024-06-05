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【Switch】エスプガルーダ2 コレクターズエディション
商品番号 N88352731852
商品名

【Switch】エスプガルーダ2 コレクターズエディション
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。弾幕シューティングゲーム「エスプガルーダ2」のSwitchパッケージ版でサントラやスチールブックなどが付属したCollectorsEditionで新品未使用です。おまけとしてカード1枚を付属いたします。ソフトはリージョンフリーのため国内のSwitchで動作可能です。【ローカライズ】ゲーム内は日本語に対応しています。【セット内容】・エスプガルーダIISwitchパッケージ版・エスプガルーダIIコレクターズボックス・エスプガルーダIIチップチューンアレンジアルバム・エスプガルーダIIスチールブック・18cmx24cmポスタースイッチ2Dコレクターズエディションシューティングシューター弾幕アーケードピクセルアートドットケイブcave
http://narcologia.ru/goods/browse534791.html
http://narcologia.ru/goods/navigate408430.html
http://narcologia.ru/goods/Adder686675.html
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