【Switch】エスプガルーダ2 コレクターズエディション

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。弾幕シューティングゲーム「エスプガルーダ2」のSwitchパッケージ版でサントラやスチールブックなどが付属したCollectorsEditionで新品未使用です。おまけとしてカード1枚を付属いたします。ソフトはリージョンフリーのため国内のSwitchで動作可能です。【ローカライズ】ゲーム内は日本語に対応しています。【セット内容】・エスプガルーダIISwitchパッケージ版・エスプガルーダIIコレクターズボックス・エスプガルーダIIチップチューンアレンジアルバム・エスプガルーダIIスチールブック・18cmx24cmポスタースイッチ2Dコレクターズエディションシューティングシューター弾幕アーケードピクセルアートドットケイブcave
http://narcologia.ru/goods/browse534791.html
http://narcologia.ru/goods/navigate408430.html
http://narcologia.ru/goods/Adder686675.html
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