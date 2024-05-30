Roland GI-10 キダーMIDIインターフェース

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商品詳細
ローランドのMIDIギターインターフェースです。通電確認はしましたがアダプタは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/passivity856983.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless605359.html
http://narcologia.ru/goods/influenza66693.html
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