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Roland GI-10 キダーMIDIインターフェース
商品番号 T24162829261
商品名

Roland GI-10 キダーMIDIインターフェース
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドのMIDIギターインターフェースです。通電確認はしましたがアダプタは付属しません。
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