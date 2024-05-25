SEVENTEEN FOLLOW FC 限定 ファンクラブ フォトカード ウォヌ

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商品詳細
『SEVENTEENTOUR'FOLLOW'TOJAPAN』会場SEVENTEENJapanofficialfanclub更新特典、SEVENTEENホログラムフォトカードのウォヌ(1枚のみ)です。受け取った後、硬貨ケースに収納しましたが、初期スレ、細かい傷、不良等がある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。撮影時に若干の光/影が入っておりますので、ご理解ください。スリーブ+硬貨ケースに入れ、発送させていただきます。値下げについてもご遠慮くださいませ。#SEVENTEEN#セブンティーン#セブチ#SVT#FOLLOW#ファンクラブ#fc#会場限定#ホログラムフォトカード#エスクプス#ジョンハン#ジョシュア#ジュン#ホシ#ウォヌ#ウジ#ディエイト#ミンギュ#ドギョム#スングァン#バーノン#ディノ#匿名配送
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