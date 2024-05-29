SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ 完品美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プレイステーション5のディスクドライブになります。写真をご参照下さい。余り使用しておりませんので、目立つ傷は無いかと思います。個人的に美品かと思います。出品前に動作確認をしております。写真をご参照下さい。出品前にアルコール消毒しております。中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙・印刷物一式・ベースになります。完品かと思います。※初期化済み※動作確認済み※即購入可すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。レシートは中古品なので付属致しませんので、よろしくお願い致します。即購入、無言購入、問題御座いませんのでよろしくお願いします。梱包は既に終えております。以上になります。よろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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