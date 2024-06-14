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【美品動作品】PSP-3000 メタルギア 迷彩バージョン
商品番号 U16682562934
商品名

【美品動作品】PSP-3000 メタルギア 迷彩バージョン
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 7,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000メタルギアピースウォーカーパック本体のみ動作確認済み写真のものが全てになります値下げ不可color:GREENゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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