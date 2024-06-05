寺崎 日本植物図譜 平凡社版 古書

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商品詳細
４０００種を網羅したすぐれた描写に定評がある植物図譜です。専門書ですが、植物を細部まで描写しており、見るのに飽きません。パッケージにヤケシミありますが、古書ですのでご理解の上でご購入いただけるとありがたいです。値段交渉OKです。
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