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寺崎 日本植物図譜 平凡社版 古書
商品番号 W52630480023
商品名

寺崎 日本植物図譜 平凡社版 古書
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

４０００種を網羅したすぐれた描写に定評がある植物図譜です。専門書ですが、植物を細部まで描写しており、見るのに飽きません。パッケージにヤケシミありますが、古書ですのでご理解の上でご購入いただけるとありがたいです。値段交渉OKです。
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