サイン入り❗️新品【Night Procession】Stephen Gill

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イギリス人写真家、スティーブン・ギル（StephenGill）による作品集。本作は作者が長年暮らしたロンドンを離れ、現在家族と共に生活するスウェーデン南部で制作された。人感センサー付きの赤外線カメラで撮影された写真には、夜の森で活動する動物たちの様子が映し出されている。マスタープリントの顔料は撮影地で採取した植物を調合したものを使用するなど、場所と写真の関係性へのアプローチは興味深く、常に遊び心を忘れないギルの作品は毎回驚きに溢れている。大変希少な作家によるサイン入り。Hardcover216x270mm160pages●他にも「UNIONmagazine」「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「VOGUEUS」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。