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ゴトー　ストラト用ロックチューナー
商品番号 S40644927199
商品名

ゴトー　ストラト用ロックチューナー
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gotohのクルーソンタイプの定番ギターペグです。シャフトの高さを変えられるハイトアジャスタブルポスト仕様です。ニッケルメッキにつき、若干くすみが生じていますが、状態は良いかと思います。ブッシュとビスが付属します。H.A.P.（ハイトアジャスタブルポスト）
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