オキュラスクエスト2

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商品詳細
ヘッドセットのバンドに多少の汚れと、糸の解けた箇所が一つあります。※充電器コードのみ破損のため商品には含まれません（オキュラスクエスト2はタイプCで充電可能です）
http://narcologia.ru/goods/choice565485.html
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