ショーボー v.7(2007 summer)

「ショーボーv.7(2007summer)」定価:-#本#生活／諸芸・娯楽ご覧頂きありがとうございます。コレクションとして保管していましたが、今回、出品する決心をしました。付録DVDもあります。もちろん未開封です。アイドルのファンの方に購入して頂けるとありがたいです。目立った傷、汚れはありませんが、写真を良くご覧になってから購入をお願い致します。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。宜しくお願い致します。



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ま～このブログ ❤ 今日の女の娘 ❤



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