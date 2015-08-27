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希少「OUR STUDIUM」新国立競技場 幻 東京オリンピック
商品番号 O63553905563
商品名

希少「OUR STUDIUM」新国立競技場 幻 東京オリンピック
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,165 円
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商品詳細

幻となったザハ・ハデイド計画案新国立競技場コンペ当初、審査によって下記awardのが決定がありました。理事長挨拶審査講評安藤忠雄氏最優秀ZAHA優秀賞COX入選SANAA+NIKKEN記念として関係者のみに配布された冊子大きさ:220mm×150mm25ページ発刊JAPANSPORTS日本スポーツ振興センター
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