ASTRO アストロ All yours オールユアーズ



ASTRO 2ndフルアルバム『All Yours』|K-POP・アジア



ASTRO｜韓国セカンドフルアルバム『All Yours』｜ - TOWER RECORDS ONLINE



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ASTROアストロAllyoursチャウヌムンビンユンサナジンジンMJラキペン卒の為出品致します。CDは未再生で、ポスター以外抜け無しです。スリーブ付きで、現在出品されている方も少ないため希少であるかと考えられます。暗室にて保管しておりましたが表には写真のように色褪せ、擦れがございます。開封済みであり海外製品であるため多少の傷、擦れが気になる方は御遠慮くださいm(__)m即購入可⭕️※他の商品とセット購入頂ける方はお値引致します