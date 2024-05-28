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PS2 提督の決断Ⅳ with パワーアップキット
商品番号 A46577386501
商品名

PS2 提督の決断Ⅳ with パワーアップキット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PS2提督の決断Ⅳwithパワーアップキットソフトのみ」【商品の状態】状態は画像を参照して下さい。動作確認済み、ソフトのみです。盤面に細かいキズがあります。完品をお求めの方、神経質な方はご購入御遠慮下さい。発送時にはエアパッキン(プチプチ)を使用致します。宜しくお願い致します。
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