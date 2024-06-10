TWICE MISAMO ミサモ ハイタッチトレカ MOMO

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商品詳細
即購入〇即日発送シリアル未使用です！特典でトレカランダム2枚つけます!新品未使用ですが、表のフィルムだけ取りましたMOMOシリアルナンバー、トレカ、CD画像のもの全てのお値段になります2枚目の様に箱の中にプチプチ付きの袋に入ってます！素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。また、初期傷等がある場合があるのでご了承ください。気になる点がありましたらコメントください！トゥワイス公式グッズトワイスモモサナミナmasterpiecedonottouchjapan1stminialbum
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