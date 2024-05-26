事典 / イベント・展示映像事典

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商品詳細
イベント・展示映像事典企画監修:電通プロックス発行元:丹青社定価:16,500円約30年前のイベントや企業PR施設、博覧会などの展示映像技術の事典になります。映像や各種展示技術、大型映像などの当時の最先端を知ることができます。映像やその歴史などを学ぶ学生や研究者の貴重な資料となりますので是非ご活用ください。知れば知るほど映像の歴史を感じます♪エコ素材で梱包してメルカリ便での発送を予定しております。※表紙カバーは少し汚れやヨレがあります。ご留意ください。
http://narcologia.ru/goods/moisture693269.html
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