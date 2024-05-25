【ラブライブ！】スクール アイドル パラダイス Vo.1〜Vo.3セット

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新品、未開封品です。Vo.1〜Vo.3までを収納できる#特製BOX付きです。よろしくお願いします。ブランド:#角川ゲームス①ラブライブ!SchoolidolparadiseVol.1Printemps初回限定版-PSVita②ラブライブ!SchoolidolparadiseVol.2BiBi初回限定版-PSVita③ラブライブ!SchoolidolparadiseVol.3lilywhite初回限定版-PSVita●説明PlayStation(R)Vitaで#μ'sミュージックスタート!■#μ'sメンバーと一緒に3日間のライブバトルを勝ち抜こう。■アドベンチャーモードで情報を収集、ディスカッションモードで曲、衣装、ステージなどを選択。■自分だけのオリジナルライブを演出する、ライブクリエイトアクション!■限定版特典「#ねんどろいどぷち」3体セット#Printempsには高坂穂乃果、南ことり、小泉花陽が同梱されます。■限定版特典「#ねんどろいどぷち」3体セット#BiBiには絢瀬絵里、西木野真姫、矢澤にこが同梱されます。■限定版特典「#ねんどろいどぷち」3体セット#lily_whiteには園田海未、星空凛、東條希が同梱されます。★キャスト#高坂穂乃果:#新田恵海#絢瀬絵里:#南條愛乃#南ことり:#内田彩#園田海未:#三森すずこ#星空凛:#飯田理穂#西木野真姫:#Pile#東條希:#楠田亜衣奈#小泉花陽:#久保ユリカ#矢澤にこ:#徳井青空#ラブライブ#ゲーム#アニメ#初回限定版#PS_Vita