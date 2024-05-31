任天堂 スイッチ 左右純正 Joy-Con ジャンク品

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商品詳細
任天堂スイッチの純正Joy-Con（左右）中古品となります。箱のカラーではなく、実物はグレーです。左右十字コントローラーが勝手にオンして動きます。それ以外は、正確に動きます。その為ジャンクとして出品しました。ジャンク品とご確認の上、お願い致します。箱が不必要な方は100円お値下げ致します。
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