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希少!プレイステーションヴィータTV　箱付き　playstationVITATV
商品番号 D60551371337
商品名

希少!プレイステーションヴィータTV　箱付き　playstationVITATV
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 8,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末特価!PSVITATVのソフトをテレビに出力して遊べる機体です。初期化済み。動作確認済み。おまけで、動作確認に使用した電源ケーブル、コントローラーもお付けします。なかなか希少品なので早い者勝ちです。動作確認は出品前に10分ほどしましたが普通に動きました。完品ではないのでお間違いなく。素人使用のため汚れなど敏感な方は御遠慮ください。SONYPlayStationVITAVTE-1000AB01ＳＥＴ内容本体メモリーカード32ＧＢ説明書箱電源ケーブル　純正ではないコントローラー　純正ではないcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/Addict703618.html
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