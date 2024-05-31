希少!プレイステーションヴィータTV　箱付き　playstationVITATV

週末特価!PSVITATVのソフトをテレビに出力して遊べる機体です。初期化済み。動作確認済み。おまけで、動作確認に使用した電源ケーブル、コントローラーもお付けします。なかなか希少品なので早い者勝ちです。動作確認は出品前に10分ほどしましたが普通に動きました。完品ではないのでお間違いなく。素人使用のため汚れなど敏感な方は御遠慮ください。SONYPlayStationVITAVTE-1000AB01ＳＥＴ内容本体メモリーカード32ＧＢ説明書箱電源ケーブル 純正ではないコントローラー 純正ではないcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY



☆1円～☆希少 SONY PlayStation Vita TV バリューパック Value Pack ...



2023年最新】PlayStation Vita TVの人気アイテム - メルカリ



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