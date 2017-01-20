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商品詳細
※画像に写っているペンはサイズの比較用です。実家に眠っていた女性が描かれた複製画です。詳細不明の品です。素人による自宅保管の為、中古品やアンティーク品が苦手な方はご注意ください。サイズ(額寸)約80×68×2cm※値下げ不可※複数購入のみ値下げ可
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