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DVD付き山田裕貴写真集YUKI YAMADA NYLON SUPER VOL3
商品番号 V77872296824
商品名

DVD付き山田裕貴写真集YUKI YAMADA NYLON SUPER VOL3
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,031 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕即購入OK・値引き相談可コメントする前に商品説明とプロフィールをお読み下さい。おすすめアイテムはこちら↓#たんぽぽのセレクト#たんぽぽの本・ゲーム・おもちゃ20代最後の姿を凝縮した山田裕貴さんのDVD付き写真集♡ネットでは完売orプレミア価格のレアな希少品です！YUKIYAMADANYLONSUPERVOL.3【付録】DVD・両面特大ポスター(綴込)サイズ：約26x35x0.6cm;約550g新品未読品東京リベンジャーズ、ペンディングトレイン、キングダム運命の炎など、ドラマや映画で大活躍中の山田裕貴さんの貴重な写真集です‼彼の人生を濃縮した「YUKIYAMADAHISTORY」、ストレートに紡ぎだされる彼の言葉をまとめた「2万字超えのロングインタビュー」、「手足原寸大」など盛りだくさんのコンテンツ!未だかつて見たことのない山田裕貴を動画で納めたDVD、両面特大ポスターの超豪華な付録つきです♡2023年7月にネットで取り寄せた新品未読品です。もちろんDVDも開封していません。予告なしで、出品削除、再出品する場合があります。お早めにどうぞ‼安心の匿名配送、追跡可能なメルカリ便で発送いたします。表紙側に厚紙かダンボール紙（再利用）を添えて、宅配ビニール袋にお入れします。商品説明やショップ説明をよく読み、ご了承いただいた上でお買い上げ下さい。
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DVD付き山田裕貴写真集YUKI YAMADA NYLON SUPER VOL3
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