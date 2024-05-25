【美品】 Nintendo switch プロコントローラー 純正

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【カラー】ブラックいくつか写真をご覧いただき状態をご確認下さい。気になる点がありましたらコメントをお願いいたします！【動作確認】スプラ3で一連の動作を確認しています。・全てのボタンの反応確認（ボタン類）・スティック補正済み・ジャイロセンサーの確認・補正済・コントローラー更新済み・無線での確認・バッテリーの充電【付属品】コントローラー本体のみ【発送】ゆうパケットプラス（★送料無料★）+200円でこちらで確認が取れているプロコン登録・充電用USBケーブル付属(1m)◆保証→到着後、動作確認を宜しくお願い致します初期不良などありましたら受取評価前にご連絡ください状況に応じて対応致します。受取評価前でしたら返品対応します。その他何かご質問等ございましたらコメントお願いいたします。#ジョイコン#ニンテンドー#プロコン#Nintendo#Switch#switch21ブラック